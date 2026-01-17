把握周末好天氣 吳德榮：下周二強冷空氣來襲轉濕冷 低溫探8℃

中央氣象署表示，今天迎風面降雨增多，白天舒適溫暖，北部高溫約22度，中南部25度到26度左右。氣象專家吳德榮說，今天起至下周一（19日）各地多雲時晴，東半部偶有短暫雨，但下周二（20日）起強冷空氣來襲轉濕冷，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，下周三、四（21日、22日）3000公尺以上高山可能降雪。

（圖取自中央氣象署網站）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天（17日）鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴；山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率。明天、下周一（18、19日）西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差縮小。下周一晚起北台灣轉有雨。

吳德榮表示，下周二（20日）強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下周三至周五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。

他說，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達「寒流」的強度，以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。低溫雖遠不如上波低，但由於濕冷感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。

吳德榮還說，下周三、四（21、22日）高度3000公尺以上高山，包含合歡山、雪山等有降雪可能，而高度2000公尺左右的山可能處在臨界值，氣溫還差一點，但固態降水，像是冰霰、霧淞可預期。

他表示，24至26日天氣將好轉、西晴東偶雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮也提到，最新氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，颱風洛鞍將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢，將維持「1月颱、不侵台」的紀錄。