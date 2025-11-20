把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸

受東北季風影響，全台今（20日）清晨持續偏涼。（圖／氣象署）





受東北季風影響，全台今（20日）清晨持續偏涼，部分地區低溫下探12度。「天氣風險」表示，雖然白天中北部稍有回溫，但迎風面北海岸至東部仍有局部短暫陣雨，南部僅有短暫放晴機會。

「天氣風險」在臉書指出，明（21日）天氣，粉專預估，各地雲量仍偏多，由北到南大致為陰至多雲，西半部局部偶有陽光。北部、東部與山區持續有短暫陣雨，有時雨勢會稍大。中北部、東部氣溫約17至24度，中南部約17至29度，日夜溫差明顯。

週末天氣則轉為回暖。週六（22日）北部、東半部及山區仍有局部短暫雨，東北部白天多雲短暫雨，中北部多雲時晴，其餘地區晴到多雲。中南部局部高溫可達30度。

週日（23日）回暖更顯著，中北部高溫約27度，中南部高溫上看30度，東部約25度；東半部水氣多，維持多雲短暫雨，其餘地區晴到多雲。

進入下週一（24日），東北季風再增強，水氣增多，新竹以北與東部為陰時多雲並有短暫陣雨，氣溫下降；中南部維持晴到多雲，高溫仍在30度左右。週二（25日）水氣轉少，基隆北海岸至花蓮多雲短暫雨，其餘地區晴到多雲。

粉專也提醒，下週一在關島至菲律賓東方海域有熱帶擾動發展，預估週二通過菲律賓群島後進入南海，強度上看熱帶性低氣壓，對台灣無直接影響。

不過從下週二晚間至週四（27日）水氣將再增加；週三（26日）嘉義以北多為晴到多雲，東半部與南部多雲短暫雨。週四鋒面建立於巴士海峽至琉球東南側，各地陰時多雲有短暫陣雨，東半部降雨較明顯；週五（28日）鋒面東移，僅花東及恆春半島有短暫陣雨。

