把握回暖好天氣! 下週二冷氣團又報到 低溫恐探10度下

周末回暖好天氣，中南部高溫有25度，北部也上看22度，但好天氣持續不久，氣象署預告下周二開始一波冷空氣南下，可能來到強烈大陸冷氣團等級，部分地區低溫將下探10度以下。而且最快週日變天轉為有雨的天氣型態，預計下周可能會又濕又冷。

民眾出門運動慢跑，短褲短袖都出來了，週末北部人趁好天氣出來走走，除了風大一點可能還有絲絲涼意，普遍來說是多雲到晴天氣，高溫上看22度，但下週預計要變天，好天氣持續不久。氣象署預報員劉沛滕：「下週二之後有一波，比較明顯的冷空氣，可能是個大陸冷氣團，或是強烈大陸冷氣團的，冷空氣會影響我們。」這波高壓有氣象專家形容，是第1次看到這麼極端的西伯利亞高壓，可能下週為日本帶來大雪，因此有網友揣測會不會來到霸王級寒流等級？氣象署預告週二這波冷空氣，將帶來低溫預報北部12到13度，中部13度，南部、東半部也只剩15度。

氣象署預報員劉沛滕：「最低溫的時間可以看到，是週三的晚間到週四，這一段時間整體各地的氣溫，都是比較低的，局部地區也可能會再更低一些，當然也有可能會來到局部，10度左右或10度以下，我們可能會有低溫特報，低溫燈號提醒。」台灣颱風論壇指出，這天氣就像先暖個幾天再冷死你，還預告北部、東部，週日起就會搶先飄雨，好天氣從週五算起大概就2天不到。





氣象署預報員劉沛滕：「下週二到下週三的清晨，這段期間由於冷空氣剛下來，的過程當中會帶來比較多水氣，在迎風面的基隆北海岸，大台北山區跟宜蘭地區，也可能會有局部大雨，或是局部較大雨勢的狀況。」氣象署預告，這波雨勢會下到週四，才會稍微減緩，只剩北部、東半部會晚一些，整體來說回暖後的下週，迎接民眾的天氣，將會是又濕又冷的標準冬天天氣。

