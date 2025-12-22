把握回暖有陽光好天氣！專家曝又有冷空氣逐漸南下 平地低溫下探10度

今東北季風減弱，各地氣溫回升，明天下午起冷空氣南下，北台灣天氣轉變、氣溫下降。（示意圖，本刊資料照）

今（23）日東北季風減弱，各地氣溫回升，多為多雲到晴，東半部、基隆北海岸及恆春半島有零星短暫雨。早晚仍偏涼，白天中南部高溫可達27至28度。明（24）日下午起冷空氣南下，北台灣天氣轉變、氣溫下降，週四至週六（25日至27日）大陸冷氣團影響，北台濕冷，中南部日夜溫差大，高山不排除零星降雪。氣象專家吳德榮也指出，本波冷空氣強度略增，平地最低氣溫恐下探至10度。

中央氣象署資訊顯示，今天東北季風減弱，全台氣溫明顯回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，白天可見陽光。受風向轉為偏東影響，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦可能出現零星降雨，不過整體雨勢隨白天進行將逐漸趨於零星。

氣溫方面，早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東約18至20度；白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部可達27至28度，體感較為溫暖。但新竹以南日夜溫差偏大，提醒民眾早晚外出留意保暖。另清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請特別注意安全。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，依最新模式模擬顯示，明天下午起冷空氣將逐漸南下，北台灣天氣轉變，氣溫開始下降。週四至週六冷空氣籠罩，全台受影響，北部及東半部有局部降雨，北台灣天氣濕冷，民眾應適時增添衣物；中南部平地多雲到晴，白天舒適、早晚偏冷，山區則偶有零星降雨機率，也需留意氣溫變化。

吳德榮也表示，由於模式略為調強，本島平地最低氣溫可能下探至約10度，台北測站低溫有機會觸及14.4度，成為入冬以來第二波「大陸冷氣團」。此外，週四至週六期間「雪（零度）線」高度約降至3,000公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等高山，若水氣條件配合，皆不排除出現零星飄雪的可能。

