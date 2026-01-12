把握回暖！氣象粉專估「這一天」新冷空氣南下 2地區恐轉濕冷

生活中心／李紹宏報導

告別連續兩週的強冷空氣，本週全台終於迎來難得好天氣。氣象粉專「天氣風險」指出，雖然今（12）、明兩日仍有微弱東北季風影響，但威力不強，在週三至週六，各地氣溫將明顯回升。然而，民眾須把握這幾天乾爽天氣，因為19日預計將迎來另一波較強冷空氣南下，尤其北部、東部水氣增多，恐轉為「濕冷」。

1月19日起，預計又有新一波冷空氣南下，北部和東部水氣將增多。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

氣象粉專分析，本週三至週六各地將轉為偏東風，白天氣溫逐日回升，感受較為溫暖。不過，受到輻射冷卻作用影響，清晨與深夜低溫依然明顯，日夜溫差極大，早出晚歸的民眾仍須做好保暖措施，並把握這段降雨少、各地多雲到晴的穩定天氣。

然而，氣象粉專說，天氣型態將在週日（18日）發生重大轉折。預計自下午到晚間開始，下一波較強冷空氣將南下，屆時水氣同步增多，迎風面地區降雨機率大幅提升。值得注意的是，下週（19日以後）的天氣將與過去一段時間的「乾冷型」截然不同，轉向為「偏濕冷」的寒冷氣候。

至於目前菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，氣象粉專表示，該系統雖有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，但其路徑預計在遠海即轉向，不會接近台灣或進入南海，對台無直接影響。

