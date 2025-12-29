把握大掃除斷捨離！「7款常見日用品」超短命 1物每天用最常被忽略

許多日用品的使用壽命比大家想像中還要短。（示意圖／Pixabay）

年末大掃除時，你是否因為「還沒壞」「覺得可惜」，而持續使用早已破舊不堪的日用品？日本網站LASIA提醒，許多日用品的使用壽命比大家想像中還要短，若在不知情的情況下繼續使用，甚至可能成為把細菌到處塗抹的幫兇。以下介紹7種「壽命很短的日用品」。

1、廚房清潔海綿（壽命2週～1個月）

使用週期最短的就是洗碗海綿。有些人因為「還會起泡」就用了好幾個月，但含有水分與食物殘渣的海綿，被認為是家中最容易滋生細菌的地方之一。即使用了除菌洗劑，內部細菌也難以完全清除。就算外觀看起來沒有起毛或變色，基於衛生考量，也建議至少「每月更換一次」。

2、塑膠保鮮盒（壽命半年～1年）

清洗保鮮盒時產生的細小刮痕肉眼難以察覺，卻可能成為細菌與黴菌孢子的藏身處。洗不掉的黏膩感或食物殘味，可能正是藏在刮痕中的細菌所致。表面開始變得粗糙，就是該更換的訊號。

3、補充瓶（壽命半年～1年）

洗髮精或清潔劑的補充瓶也不是永久用品。若每次補充時沒有清洗並徹底乾燥，內部可能滋生綠膿菌等細菌。此外，塑膠老化也可能讓細菌侵入幫浦內部。多數製造商建議使用3～6次補充，或約半年至1年就更換。

4、浴巾（壽命約1年）

即使變得又硬又粗，只因「還能吸水」就繼續使用的浴巾，其實洗滌約30次、或使用1年就是極限。不僅吸水性下降，纖維深處還可能累積如莫拉菌等細菌。若擦臉時聞到像抹布的臭味，就代表你正在把細菌抹到臉上，應立刻淘汰。

5、牙刷（壽命1個月）

許多人會等到刷毛外翻才更換，但建議的更換頻率是「每月一次」。即使刷毛未外翻，失去彈性的牙刷，清除牙菌斑的效果也可能降低四成。加上牙刷常處於潮濕狀態，根部容易成為細菌溫床，新的一年不妨從新牙刷開始。

6、化妝海綿、粉撲（髒了就換）

是否因為清洗麻煩，一直用到整塊都變成膚色？混合皮脂與粉底的海綿，是細菌滋生的最佳環境，用來上妝等同把細菌塗在臉上，容易引發肌膚問題。建議勤於清洗，或使用拋棄式產品，保持清潔。

7、枕頭（壽命1～3年）

最容易被忽略的就是枕頭。即使常洗枕套，本體卻多年未換的人要特別注意。睡眠時的汗水、皮脂與皮屑會被吸入枕頭內部，成為塵蟎的天堂，甚至有人說「用久的枕頭會因塵蟎屍體與排泄物而變重」。若枕頭已扁塌變形，就該考慮更換。

