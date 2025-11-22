把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。
根據氣象署資訊，今白天氣溫回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28至30度，相較於今天更加溫暖；水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。
今天氣最穩定 下週二起又變天
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今天天氣轉乾燥，東北季風減弱，全臺降雨明顯減少，僅東半部地區會有零星降雨，整體來說是未來一週最穩定的一天。
然而，這樣的好天氣不會持續太久。林得恩提醒，預計下週二（25日）晚間起，會迎來急遽降溫的變化。隨著新一波東北季風南下，北部及東北部將再次經歷先濕冷後乾冷的天氣轉變，低溫可能降至攝氏15至16度，全天的體感降溫會非常明顯。中部及花蓮地區的低溫預計也會降至攝氏17至18度，南部地區的低溫則會降至約攝氏20度，民眾需特別注意氣溫的劇烈波動。
氣象署指出，這波低溫將持續至週六，才會隨著東北季風減弱逐漸回升，屆時各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。
