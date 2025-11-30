把握好天氣雲系通過變冷！日夜溫差大一週天氣概況先看

文 / 景點+ 秀智整理報導

把握好天氣，受到中高層雲系通過影響，週日起雲量逐漸增多，週二晚起各地明顯降溫，直到週末回溫早晚仍涼、要留意溫差；27號颱風天琴目前為輕度颱風，未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對臺灣天氣無直接影響，一週天氣預報先看。

圖 / 中央氣象署，以下同

12/1（一）清晨受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。

12/2(二)白天環境吹偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。

12/2低溫預測: 各地18~21度，馬祖16~17度；高溫預測:臺灣各地24~28度，澎湖及金門22~23度，馬祖19度。

12/2(二)晚起至12/3(三)東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12/4(四)、12/5(五)東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚涼，12/6(六)、12/7(日)各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；12/4~12/7水氣稍減，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12/2晚至12/5低溫預測:西半部及宜蘭15~18度，花東及澎湖18~19度，金門14度，馬祖12~14度；高溫預測:北部、宜花及澎湖19~21度，中部及臺東23~26度，南部24~27度，金門18~20度，馬祖14~17度。

12/6、12/7低溫預測:各地15~20度；高溫預測:北部、東半部及澎湖21~25度，中南部26~28度，金門21~22度，馬祖18~19度。

颱風資訊

編號第 27 號 輕度颱風天琴

國際命名 KOTO

30日14時的中心位置在北緯 14.2 度，東經 112.2 度，以每小時4公里速度，向北北西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里(西北側 200 公里、東北側 170 公里、西南側 130 公里、東南側 100 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。

