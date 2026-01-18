把握好天氣！下週二強烈冷氣團南下 氣象粉專揭「這時間」最冷

下週二(20日)強烈大陸冷氣團南下，天氣轉為濕冷。 圖：林岑韋／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 把握好天氣！今(18)日全台天氣多雲到晴，下週二(20日)強烈大陸冷氣團南下，天氣轉為濕冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，週三(21日)、週四(22日）是最冷時刻，提醒民眾注意保暖。

今日各地白天天氣溫暖舒適，北部及東半部高溫約22至24度，中南部可達25至28度，不過清晨與夜晚仍偏涼。明日東北季風增強，溫度下降尚不明顯，僅北台灣高溫略降1至2度。下週二起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯轉冷，迎風面地區降雨機率提高，局部地區不排除出現較大雨勢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，冷氣團南下導致氣溫大幅下降，低溫約10到13度，週三、週四最冷，並持續到週六(24日)凌晨，影響時間長。粉專特別提醒北台灣民眾，這波冷空氣挾帶豐沛水氣，整天非常濕寒冷、伴隨強風，感受上會特別寒冷，「請大家務必多注意接下來的天氣遽變，並做好準備。」

