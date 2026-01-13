把握好天氣！下週冷氣團報到下探12度 降溫趨勢一圖看

未來降溫趨勢。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 大陸冷氣團明(14)天減弱，白天高溫回升，但清晨輻射冷卻影響，仍有10度以下低溫機率。氣象署指出，明天白天到16日冷氣團減弱，日夜溫差大，各地多雲到晴；週末受南方低壓影響，北部及東半部降雨機率增；下波冷氣團20日南下，北部會再度降溫至12度。

氣象署指出，冷氣團預計影響到明天清晨，北部、中部近山區仍有10度以下低溫機率；明天白天到16日冷氣團減弱，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨；週末沒有明顯冷空氣南下，但南方有低壓靠近菲律賓，台灣東半部、基隆北海岸、大台北山區及恆春有局部短暫雨。

廣告 廣告

下週將會有另一波冷氣團南下。19日東北風增強，北部及宜蘭高溫18至20度；20日冷氣團南下，北部低溫已下探為12至13度，中南部也會逐漸降溫， 桃園以北及宜蘭又有局部短暫雨，花東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴。

另外，目前菲律賓附近的低壓中心還不明確，未來有持續發展空間，但即便形成熱帶性低氣壓或颱風也不會直接影響台灣，根據歷史資料統計，過去1至3月沒有侵台颱風。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

張景森批北宜高鐵沒效益成「史詩級錯誤」鐵道局：依法審慎推動、效益明確

明起新冷氣團南下！北台高山有機會降雪 降溫趨勢一次看

下波冷氣團20日南下，北部會再度降溫至12度。 圖：張良一／攝（資料照）