把握好天氣！下週一入夜再變天 「2地雨下5天」低溫探16度

記者柯美儀／台北報導

未來一週桃園以北、東半部有降雨機會。（圖／氣象署提供）

今（22）日是十二節氣中的小雪，代表時序正是進入冬天，受東北季風影響，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，中央氣象署指出，下週一（24日）晚間又有一波東北季風影響，全台持續降溫至下週五，迎風面北部和東半部地區將出現降雨。

氣象署表示，今日北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東可達26至28度，整體感受溫暖舒適。降雨方面，迎風面雲量偏多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區多雲到晴。

氣象署指出，週日至下週一白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍偏涼，中南部日夜溫差較大，宜蘭、花蓮高溫25至26度，西半部及台東26至30度，全台低溫16至21度。僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

下週一晚間將有一波東北季風影響台灣，氣溫再度下滑。（圖／氣象署提供）

天氣變化較大的時間預計在下週一，氣象署預報員張竣堯說明，下週一傍晚起東北季風增強，北台灣轉涼，高溫落在22至24度，局部空曠地區可到14到15度。水氣則會進一步增加，迎風面北部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢較持續；花東及恆春半島零星降雨，其餘地區多雲到晴。

張竣堯指出，下週二至下週五將持續受東北季風影響，氣溫較涼，其他地區早晚亦偏涼，全台低溫約16至18度，北台灣高溫不超過24度；中南部高溫26至28度。降雨方面，桃園以北、東半部有降雨機會，未來一週降雨屬於持續性降雨。

