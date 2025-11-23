把握好天氣！本週「斷崖式降溫」急凍10度 最低溫是這天
把握今天好天氣！今日（11/23）東北季風減弱、雲量變少，日夜溫差明顯，清晨最低溫落在新竹縣13.1度，白天氣溫開始回升，北部有望達25至27度，中南部和台東地區更上看30度。不過氣象專家提醒，下週將出現「斷崖式降溫」，週二（11/25）晚間新一波東北季風南下，低溫將下探15度，體感降溫相當明顯。
氣象署指出，今日各地水氣明顯減少，為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率，沿海浪高約2至3米，其中東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海易有長浪發生，提醒民眾小心注意。
氣溫方面，今日早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25至27度，中南部、台東可達28至30度。離島天氣：澎湖21至23度、金門17至24度、馬祖15至20度，皆為晴時多雲。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（11/24）兩日各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明日晚間起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文提醒，今日台灣環境轉乾、東北季風減弱，是未來一週天氣最穩定的一天，不過好天氣持續不久，週二晚間開始新一波東北季風南下，北部、東北部地區將「先濕冷、後乾冷」，低溫預估將下探至15、16度，中部和花蓮地區也僅17、18度，南部則是20度上下，提醒民眾特別注意氣溫波動。
