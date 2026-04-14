把握好天氣！今全台晴到多雲熱飆36度 明起2波鋒面殺到北部降溫轉雨

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今日天氣晴朗炎熱，南部高溫飆破36度。資料照，李政龍攝



今日（4/14）全台各地仍為晴到多雲的好天氣，午後山區有零星短暫陣雨，南部近山區高溫可達36度以上，氣象署一早也針對台南市、高雄市及屏東縣發布高溫資訊。明日（4/15）起有微弱鋒面掠過，北台灣氣溫略降，且有局部短暫降雨機率，預計到下週三（4/22）雲量才會減少。

氣象署發布高溫資訊。氣象署提供

氣象署指出，今日白天氣溫偏高、體感悶熱，各地低溫約21至23度，高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可能達過量甚至危險等級，提醒民眾外出務必做好防曬並多補充水分。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖陰時多雲，18至23度。

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縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣晴朗穩定，金門、馬祖容易有霧，各地白天熱如夏，需注意防曬、多喝水。

週三、週四（4/16）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地天氣多為多雲時晴，北部高溫略降，偶爾受鋒面邊緣影響，有局部短暫降雨機率，其餘各地仍偏暖熱。週五（4/17）、週六（4/18）微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴，週六北、東高溫略降，北部舒適、中南部偏熱。

吳德榮接著指出，週日至下週二（4/19至21）台灣附近水氣仍多，大氣漸趨不穩、雲量略增，午後有局部降雨機率，各地白天偏熱。下週三、四（4/22、23）雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫降雨機率，期末各國模式仍持續調整，應持續觀察。

一週溫度趨勢。氣象署提供

未來降與趨勢。氣象署提供

至於第4號強烈颱風辛樂克，吳德榮指出，根據中央氣象署今晨2時最新資料顯示，其動向如同最新歐洲系集模式模擬，未來將在日本南方海面大迴轉，距離台灣和日本都相當遠，對台灣天氣無影響，與氣候資料相符合。

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