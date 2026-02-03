把握好天氣！今各地多雲到晴「這時候」強烈冷氣團再襲 「西望洋」颱風恐將生成

氣象署說，今各地多雲到晴。（本刊資料照）

氣象署指出，今、明（4日、5日）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。

輕颱「西望洋」將生成！

氣象署說，熱帶性低氣壓TD02號，中心氣壓1002百帕，今日2時的中心位置在北緯9.4度，東經133.6度，即在雅浦島西方490公里之處（鵝鑾鼻東南方1940公里之處），以每小時16轉13公里速度，向西南西進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象專家吳德榮指出，熱帶低壓，明日清晨發展成輕颱「西望洋」，6日晨登陸「民答那峨」北部，逐漸減弱為熱帶低壓，為短命颱、亦符合「2月颱不侵台」的歷史紀錄。

把握好天氣！ 強烈大陸冷氣團將來襲

氣象署說，明日到5日，白天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨，最高溫恐升到27度。

不過，氣象署提到，2月6日起到2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署指出，2月8日到2月9日清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，2月9日白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，2月8日西半部山區亦有零星短暫雨。

入冬以來第2波「寒流」？

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週五午夜前後鋒面抵達，北台變天。週六中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。下週日、一各地寒冷；下週日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。

吳德榮表示，週六至下週一，歐洲及美國模式最新模擬，這波冷空氣的強度，臺北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。

