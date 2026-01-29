把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。

氣溫方面，氣象署預報，預測北部及東半部白天高溫為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖。至於早晚低溫，中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，體感稍涼。

離島天氣：澎湖多雲，18至21度，金門陰天，14至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。

風力偏強，台南以北、恆春半島局部沿海地區，以及澎湖、馬祖有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

