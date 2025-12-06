把握好天氣！今年首波冷氣團下週報到 低溫下探10度

今年入冬最強的冷空氣下週末報到，強度可能有「大陸冷氣團」等級，最低溫下探10度。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今(6)晨有低雲層在東側，因此東北部還有少量降雨，對此，氣象專家吳德榮指出，白天起東北季風就會減弱，各地晴朗回溫；但下週起將有2波東北季風南下，首波在8日，但持續至9日就會回溫、第2波在下週末，將會是今年入冬最強的冷空氣，強度可能有「大陸冷氣團」等級，最低溫下探10度。

吳德榮指出，今日白天起季風減弱、北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼，各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部14至26度；明天天氣持續晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

但是下週將有2波冷空氣報到。首波在8日東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，持續到9日就會逐漸減弱，迎風面北海岸、東半部仍有降雨，但降雨的範圍縮小、機率漸降；10至12日天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

第2波於下週末13至15日報到，這將會是今年入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下，但目前南下的時間還很分歧，需持續觀察。

另外，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，發展緩慢；最新歐洲預測顯示，未來將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，無論是否成颱，對台皆無威脅。

