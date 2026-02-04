即時中心／林耿郁報導

今（5）天各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間、清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物避免著涼。

氣象署預報，星期五（6日）以前溫暖如春，但到了週五晚間鋒面通過，氣溫將會迅速下滑，迎風面將有降雨，週末將「寒冬再臨」，直到下週一（9日）白天才會逐漸回溫。

今日離島天氣方面：澎湖多雲，17至22度；金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

金門、馬祖及清晨西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，請留意相關交通資訊；東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。

原位於菲律賓東南方海面的第二號熱帶性低氣壓，已於昨（4）晚8時發展為輕度颱風「西望洋」，未來朝西往菲律賓南部移動，對我無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

（圖／擷取自"報天氣 - 中央氣象署"臉書）

原文出處：快新聞／把握好天氣！今明乾燥溫暖如春 週末「凜冬再臨」

