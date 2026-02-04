把握好天氣！今白天溫暖如春 週五變天降溫、週末寒流強襲

把握好天氣！今（5）天各地暖和、大多為多雲到晴的天氣，西半部高溫上看30度，但日夜溫差大，早晚須適時增減衣物以免著涼。這樣的好天氣明（6）天就會有變化，明晚起將有鋒面接近，北台灣轉冷變天，到了週六（7日）又有強冷空氣報到，且強度恐達寒流等級，低溫將一路下探6度以下。

針對今日天氣詳情，中央氣象署說明，今天台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。

2/5全台天氣預報。圖／中央氣象署

此外要留意，金門、馬祖及清晨在西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請留意航班資訊及行車安全；東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島則有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。

而接下來的天氣變化，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，最新模式模擬顯示，明（6日）晚鋒面接近、北台變天。週六（7日）氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部則轉有局部短暫雨的機率。

到了下週日、一（8、9日）水氣減少，逐漸轉乾、但各地仍寒冷；週六至下週一（7至9日），歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式最新模擬皆顯示，台北測站有觸及10度、為入冬曁今年以來第2波「寒流」的機率很高；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。



模式模擬也顯示，下週（8）日清晨至下午、零度線高度降至僅1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

