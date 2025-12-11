把握好天氣！入冬首波冷氣團「低溫下探10℃」 最凍時刻曝光

生活中心／張尚辰報導

今（11）日台灣各地大多多雲到晴。氣象專家賈新興表示，13日至14日（週六至週日）因受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，最低溫預估出現在14日深夜至15日（下週一）清晨，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫。

賈新興今日在YouTube頻道發布影片，指出明日受到微弱東北季風影響，桃園山區及北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。13日至14日有受到大陸冷氣團影響的機率，13日新竹以北及宜花有局部短暫雨，台東及苗栗亦有零星短暫雨，14日新北、宜蘭交界山區及花蓮山區仍有零星短暫雨。

賈新興預測，14日深夜至15日清晨，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興預估，最低溫會出現在14日深夜至15日清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站最低溫可能降至13.8度至14.5度。

賈新興說，15日至16日，各地天氣晴朗穩定；17日午後，宜花東山區轉多雲；18日宜花東有零星短暫雨；19日南投以北及宜花東有零星短暫雨，傍晚起至20日中午前，全台有局部雨，午後西半部逐漸轉多雲時晴天氣。

