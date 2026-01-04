把握好天氣！入冬首波「寒流」下週報到 氣溫驟降低溫剩5度

明（5）晚起，另一波強冷空氣前緣將會快速掃過，導致北部、東半部有雨，氣溫逐日下降。（示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 受到「強烈大陸冷氣團」減弱影響，各地氣溫回升，天氣晴朗舒適。氣象專家吳德榮指出，今（4）日至明日下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適 ，但清晨受到「輻射冷卻」影響，仍有10度以下低溫；明晚起另一波強冷空氣前緣將會快速掃過，導致北部、東半部有雨，氣溫逐日下降；最冷的時間在7日到10日，本島最低溫只剩5度，成為入冬首波「寒流」。

吳德榮指出，今日至明日下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫。明晚至6日清晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

6日上午起，逐漸轉晴，強冷空氣緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；7日至10日強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬首波「寒流」(台北測站≦10度)。

要特別叮嚀的是：7日至10日逐日的白天、在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料。

