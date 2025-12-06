把握好天氣！兩波東北季風接連報到 下週末恐達「大陸冷氣團」強度
今（7）日受輻射冷卻影響，早晚仍較涼，清晨平地低溫出現在新竹縣關西的10.7度，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低，到了白天氣溫會較昨天再稍回升一些。氣象專家指出，未來將有兩波東北季風南下，第一波將於8日及9日影響台灣，北部及東北部轉雨、降溫明顯；14日起東北季風增強，將帶來大規模顯著降溫，強度有機會到達今年首波「大陸冷氣團」標準，台北觀測站最低溫可能會降至14.4度以下。
根據中央氣象署資料，今日天氣各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨。
氣溫方面，北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大，請適時調整穿著。離島天氣部分，澎、金、馬為晴時多雲的天氣，澎湖20度至23度，金門16度至23度，馬祖16度至20度。
今日縣市天氣預報。圖／翻攝自中央氣象署網頁
另外，恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
展望未來天氣，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，接下來將有兩波冷空氣南下，12月8日及9日，第1波東北季風增強並向南影響台灣，環境水氣增加，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生的機會；其中北部及東北部降溫最為明顯，中南部則維持日夜溫差大的天氣型態。
到了12月10日至13日，在東北季風減弱影響下，各地天氣多為多雲到晴，僅迎風面的東半部地區仍有局部零星降雨。
林得恩進一步指出，第2波冷空氣預計在12月14日起南下，東北季風再度明顯增強並帶來大範圍顯著降溫，強度更有機會達到今年首波「大陸冷氣團」標準，屆時代表中央氣象署觀測基準的台北站最低溫可能會降至14.4度以下。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風至偏東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
