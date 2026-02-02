把握好天氣！冷氣團減弱回溫3天 週末變天再探10度低溫

6日晚間起將會有一波鋒面及冷空氣通過，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，最冷時間點在7日晚間至8日清晨、8日晚間至9日清晨，有可能出現10度以下低溫。（圖為玉山1/9雪景資料照） 圖：中央氣象署／提供

[Newtalk新聞] 這波冷氣團預計明(3)日白天開始減弱，各地將會逐漸回溫。氣象署指出，明日到6日各地多雲到晴；但6日晚間起將會有一波鋒面及冷空氣通過，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，最冷時間點在7日晚間至8日清晨、8日晚間至9日清晨，有可能出現10度以下低溫。

氣象署指出，明晨冷氣團持續影響，中部以北山區有零星短暫雨，西半部低溫13至14度，花東15至17度；明日白天冷空氣減弱，高溫可回升到18至20度，中南部23至26度。一直到6日都會是多雲到晴的天氣，北部及東半部溫度再升高到21至23度，中南部24至26度。

但6日晚間將會有鋒面通過，伴隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、宜蘭及基隆北海岸有雨，竹苗、花東及恆春也有局部短暫雨；7日起有感降溫，北部高溫降到14至16度，低溫12至14度。北部及宜蘭2000公尺以上高山有降雪機率。

氣象署預估，最冷時間點在7日晚間至8日清晨、8日晚間至9日清晨，有可能出現10度以下低溫；預計要10日白天才會逐漸回溫。

一週溫度趨勢。 圖：中央氣象署／提供