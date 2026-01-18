把握好天氣！冷空氣「這日」南下各地降溫 東北部「這3天」防大雨

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

中央氣象署預報員曾昭誠今（18）日上午說明，明天（19日）晚間會有一波冷空氣南下，台灣各地就會慢慢降溫，而下週二（20日）則是整天降溫的過程，但最冷的時間點則落在下週三（21日）至下週五（23）清晨。另明起迎風面有雨，下週一至下週三東北部會有大雨，請民眾防範。

未來一週溫度趨勢方面，曾昭誠表示，今天與明天的白天溫度落差不大，台灣各地有機會出現20度高溫，特別在南部更可能有25至28度高溫，至於夜晚到清晨則落在18至20度；明天（19日）白天因東北季風略增強，雖北部與宜蘭溫度略下降，但幅度並沒有很明顯。

不過，等到19日（下週一）晚間開始會有強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭溫度會率先下降，從下週一（19日）至下週三（21日）都是降溫的過程；北部及宜蘭在下週二（20日）整天20度以下的溫度，而中南部白天也開始慢慢下降。

下週三（21日）清晨至下週六（24日）清晨，北部、宜蘭溫度則僅有12至14度，中南部則是降到15度左右；北部與宜蘭下週三（21日）及下週四（22日）僅15度左右，中南部也只有20度左右，整體溫度必須等到下週五（23日）、下週六（24日）過後各地才會逐漸回升。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一週天氣趨勢部分，曾昭誠提到，明天東北季風會增加，桃園以北、東半部降雨機率開始增加，而新竹苗栗也有部分零星降雨的機會。

下週一（19日）晚間至下週二（20日）冷氣團會南下，使得降雨範圍會擴大，尤其在東北部、宜蘭、大台北山區會有持續的大雨勢，而中南部山區也會有下雨的機會；必須等到下週四（22日）至下週六（24日）雨勢才會逐步趨緩，不過東半部、中南部山區仍會有下雨的機會。

未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）









