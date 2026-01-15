把握好天氣！北部水氣增4地區有雨 下周「濕冷冷氣團」強襲

今（16）天台灣環境水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過大致仍為多雲到晴的天氣；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就提醒，真的要好好把握周末溫暖天氣，因為下周冷氣團「濕冷」訊號非常明確，預計週一（19）北部、宜蘭轉雨、溫度下降，週二冷氣團全面南侵，北部低溫下探12至14度，且一路冷到下周末。

中央氣象署表示，今天清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北則是24至26度、南部28度，感受溫暖舒適，不過，要留意中南部日夜溫差大，適時調整穿著；離島天氣，澎湖多雲19至21度，金門晴時多雲14至20度，馬祖晴時多雲13至17度。

另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山須注意路況安全，山坡地農作物防範寒害；東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動要多加留意。

1/16全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣象署也提到，目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

洛鞍颱風對台灣天氣無影響。圖／中央氣象署

不過溫暖好天氣快結束了！「台灣颱風論壇｜天氣特急」強烈建議好好把握周末天氣，下週一開始冷空氣南下、水氣增加，北部、宜蘭陸續轉雨，溫度也下降，等到週二開始「冷氣團全面南侵」，氣溫驟降溜滑梯，北部、東半部下探12至14度，濕冷天氣明顯，中南部雖降雨機率低，但仍是陰冷天氣，且這波冷氣團一路影響到下周末，「冷的時間又會非常長」。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，16日環境風場為偏東風至東北東風，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

