把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度

台北城市路跑今天（1/4）清晨開跑，跑著們除了賽前暖暖身，也自備輕便雨衣跟手套防寒，隨著白天太陽露臉，天氣也回升，但得把握好天氣了，因為下周一要變天，先是濕冷再轉為乾冷，周三起入冬最強寒流報到，低溫將跌破5度。

拉筋伸展活動肩頸，台上一口令，台下一動作，天色還沒亮，跑著們齊聚大佳河濱公園，集體做暖身操，為台北城市路跑揭開序幕。

不畏清晨低溫，熱血衝出起點，有人短衣短褲直接上陣，但也有人天生怕冷全副武裝，穿著薄外套薄長袖，還有人自備輕便雨衣來防寒備戰。

跑者：「我是覺得有點冷，所以我就戴手套，然後剛才也是穿雨衣，就是輕便雨衣，大概在3到5K就脫掉，天氣冷滿適合跑步的，心律會比較穩定，今天沒有穿短褲，因為天冷的關係，就覺得還是要穿這種壓力的緊身長褲。」

清晨輻射冷卻發威，北台灣冷吱吱，平地低溫包含新竹跟苗栗，都跌破10度，就連海拔將近兩千公尺的太平山，景區的樹枝也結滿霧淞，變成浪漫美景，隨著白天太陽露臉，雪也漸漸融化，體感溫度也跟著回溫，但回暖的日子只有短短一天，冷空氣又要接力南下，下一波冷氣團，將挑戰寒流等級。

中央氣象署預報員曾昭誠：「強烈大陸冷氣團，大約是在禮拜一開始南下，（最低溫）台北站最低溫，可能會落在12度或11度左右溫度，但是如果有輻射冷卻作用影響的話，不排除會在更低一些。」

周一晚間到周二清晨，迎風面北部東部轉濕冷，氣溫也跟著降，到了周三起一路到周六，轉為乾冷天氣，入冬首波寒流來襲，平地低溫恐跌破5℃，尤其這幾天日夜溫差大，入夜後氣溫急速下探，建議外出多備件外套，做好禦寒準備。

