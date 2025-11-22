把握好天氣！專家：11/25東北季風南下迎「斷崖式降溫」

今（23）日環境轉乾，東北季風減弱，是未來一週天氣最穩定的一天。氣象專家林得恩指出，11/25將有新一波東北季風開始南下，將迎來「斷崖式降溫」，北部及東北部地區再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯。

未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」發文表示，今日環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天；北部及宜花地區高溫可以來到攝氏25至28度之間，中南部及台東地區高溫甚至上探攝氏28至30度。

不過好天氣持續不久，林得恩說明，週二晚(11/25)起，新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯；中部及花蓮地區低溫也僅剩攝氏17至18度左右，南部地區低溫也降到攝氏20度上下，民眾請多留意氣溫劇烈變化。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，台灣上空有零散雲層，東側海上有降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(23、24日)兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。

今(23日)晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空有零散雲層(左圖)，東側海上有降水回波(右圖)。 （圖／翻攝自 氣象應用推廣基金會 ）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週二(25日)下午起「東北季風」轉乾、週三(26日)「東北季風」減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五、六(28、29日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。

