把握好天氣！強冷氣團、鋒面週末夾擊 只剩9度濕又冷

本週迎接穩定好天氣，同時要留意日夜溫差大，而在本週末有強烈大陸冷氣團和鋒面夾擊，預計最冷時段落在8日至9日清晨，最低溫下探9度，4地山區還有降雪機會。

本週末前天氣較穩定，週末起冷氣團和鋒面夾擊，北東有雨。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員林定宜表示，3日至6日白天天氣穩定，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。6日晚間起變天，鋒面通過且有強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部為短暫雨，東南部、恆春半島也有局部短暫雨，南部平地天氣多雲，中部地區、南部山區則是零星短暫雨，預計會持續到9日清晨，東半部白天有零星短暫雨。

此外，5日和6日的金門與馬祖有局部霧或低雲，西半部清晨也要留意有霧或低雲，中部、東部3000公尺以上以及北部、東北部2000公尺以上的高山，在7日晚間至8日清晨可能降雪。

本週末需提防溜滑梯式有感降溫，後續還有輻射冷卻導致早晚有涼意。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，4日起回暖，分別為北部13度至24度、中部15度至26度、南部16度至28度、東部16度至22度。6日北部來到15度至25度、中部16度至26度、南部18度至29度、東部18度至24度。

8日起受冷空氣影響，整天感受寒冷，北部10度至13度、中部11度至19度、南部13度至22度、東部13度至17度。氣象署預估8日晚間至9日清晨最冷，西半部、東北部9度至11度，花東12度至13度，冷空氣在9日白天逐漸轉弱，需注意日夜溫差大。

