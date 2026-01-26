把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C

【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。

不過好天氣即將結束，明起冷空氣南下。27日東北季風增強或大陸冷氣團影響，北台灣率先轉涼並出現降雨，28日北部及宜蘭天氣偏冷。隨著華南雲雨區東移，中部以北、宜蘭及金馬地區雨勢增加，27日晚間到28日清晨不排除出現較大雨勢，整體天氣轉為濕冷。

廣告 廣告

氣溫方面，這波冷空氣影響期間，中部以北、宜蘭及金門低溫約11至15°C，馬祖可能下探至10至11°C，其他地區早晚同樣偏冷。氣象專家吳聖宇指出，周三晚間到周四清晨將是本波冷空氣最冷時段，北台灣部分空曠地區低溫有機會跌破10°C，高山地區也有出現冰霰或降雪的機率。

這波冷空氣在29日白天稍微減弱，氣溫短暫回升，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷。31日鋒面通過，加上第二波冷空氣接力南下，北部及東半部再度轉涼並有降雨，中南部則維持多雲到晴。氣象單位提醒，未來一周冷暖變化大，民眾外出務必留意最新預報，適時調整穿著。

今日天氣。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

驚！直升機殘骸就在日本阿蘇火山口內 「先遣隊」緊急上山搜尋

