把握好天氣！明起北部有雨 冷氣團週末報到「中部以北最冷12度」
台北市 / 武廷融 綜合報導
中央氣象署表示，今(11)日全台各地多為晴朗好天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。不過到了下半天東北季風增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣。而大陸冷氣團將在週六南下，北部及東北部氣溫明顯下降，中部以北、東北部地區低溫可能會降到12度。
氣象署指出，今日全台各地天氣大致為多雲到晴，不過下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。而明(12)日仍受東北季風影響，水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
另外，13日晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，接連兩天全台都將降溫，氣象署預測14、15日中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫恐降到12至15度，南部、台東及澎湖低溫14至17度。而北部高溫預測僅16至23度，中南部及台東高溫21至26度。而這波大陸冷氣團要到16日稍減弱，各地氣溫才會逐漸回升。
