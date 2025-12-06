把握好天氣！明迎來「大雪」節氣 全台回溫上看近30度

【記者莊偉祺／台北報導】今各地白天氣溫回升上看27度，可把握好天氣出遊！明將迎來「大雪」節氣，是冬天的第3個節氣，但因受東北季風減弱影響，全台氣溫仍持續回升，最高溫有望回升至近30度。

氣象署指出，今（6日）因東北季風減弱，白天氣溫回升，白天北部及宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，但白天溫暖早晚涼，須留意日夜溫差大。

隨著水氣明顯減少，全台各地大多為晴到多雲，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是有零星短暫降雨，且在台東及恆春半島降雨機率較高，外出記得攜帶雨具備用。

廣告 廣告

未來一週溫度趨勢。氣象署提供

臉書林老師氣象站則指出，明（7日）又將迎來「大雪」節氣了！大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外，天氣也將轉為多雲時陰的型態。

至於今年大雪當天的天氣，因受東北季風減弱影響，全台各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測為14至20度之間，白天最高溫預測本島各地回升則為25至29度。

未來降雨趨勢。氣象署提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

分手家寧1年走出陰霾！Andy老師曬「神秘女伴」 預告重大消息

朱孝天爆「大嘴巴」被踢出F4 妻心疼曝他暴瘦15公斤：別再傷害他

愛山林攜手國巨取得中山長春公辦都更案 投58億蓋大樓與社宅

