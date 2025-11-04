把握好天氣！東北季風周四減弱 下波「降溫轉雨」時間曝

水氣將從週三開始逐漸減少。（示意圖／Pexels）





因為東北季風影響，近日天氣較偏溼涼，水氣也較多。根據中央氣象署粉絲專頁發布的天氣預報，東北季風預計在週四減弱，這時北部、東北部地區氣溫才會逐漸回升，水氣稍微減少，中南部天氣仍然較穩定。

中央氣象署發布本週天氣預報。（圖／中央氣象署臉書）

近日受東北季風影響，北部、東半部地區較容易下雨，天氣比較溼又比較涼，白天高溫只有20到24度，東北部、基隆北海岸、大台北山區下雨時間會比較長。中南部及臺東多數區域是多雲的天氣，只有山區有點零星雨，白天高溫可接近30度，感受溫暖，但是夜間清晨還是會有涼意，早出晚歸要注意日夜溫差。

東北季風預計在週四（6）日減弱，週三（5）日還是受到東北季風影響，北部、宜蘭地區全天，以及各地晨間天氣都還是偏涼，但水氣將逐漸減少，整體雨勢會比前幾天少一些；週四（6）日起北部、宜蘭地區氣溫回升，但是桃園以北、東北部地區，還有東部地區都還有局部短暫雨，中南部地區天氣仍然穩定。

水氣將在本週末減少，環境也將轉為偏東風，雙北地區、桃園一帶終於有見到陽光的機會，整體天氣會逐漸穩定，但基隆北海岸、東半部地區、雙北山區、恆春半島因為屬於迎風面，偶爾還是有零星的短暫雨。各地白天高溫大多在26-31度間，夜間清晨低溫約22-25度。

中央氣象署指出，預計下週一北台灣將再受下一波東北季風影響，白天氣溫下降到大約23到24度，夜間氣溫則變化不大。