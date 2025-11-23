把握好天氣！東北季風「這晚」起增強轉涼 再度回溫時間曝

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署預報員張承傳今（23）日上午說明，目前在菲律賓東方面的低氣壓，雖未來有發展颱風的趨勢，但移動方向偏西會進入南海，對台灣影響機率較小；雖然今天東北季風減弱，氣溫有回升，而西半部及東南部高溫可達27到29度，但未來天氣主要還是受到東北季風影響，預計明（24）晚起就會增強，並影響至下週五（28日）的天氣型態，屆時溫度會再轉涼，必須等到下週六（29日）溫度才會再度回升。

張承傳表示，由於今天東北季風減弱，氣溫有回升，特別是北部及東北部回升幅度較大，因此今天西半部及東南部高溫可達27到29度，至於宜蘭、花蓮也有機會達25、26度；同時今日水氣也偏少，各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。

快新聞／把握好天氣！東北季風「這晚」起增強轉涼 再度回溫時間曝光

今日天氣。（圖／氣象署提供）

降雨預測方面，張承傳也說，明天基隆北海岸、大台北地區、宜蘭等迎風面水氣逐漸增多，會開始有局部短暫雨，而花東、恆春半島還是會有零星降雨；明（24）晚起東北季風增強，桃竹苗恐出現局部降雨，而東北季風增強後會持續影響至下週五（28日）。

隨著週二水氣變少，東半部會有局部短暫雨，而基隆北海岸、大台北地區、恆春半島則是零星降雨，其他地區則是多雲到晴；下週三（26日）至下週五（28日），桃園以北、東半部、恆春半島等迎風面地區會有局部短暫雨，至於新竹以南地區仍維持多雲到晴的天氣。直到東北季風在週六減弱，水氣會減少，各地會轉為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

快新聞／把握好天氣！東北季風「這晚」起增強轉涼 再度回溫時間曝光

降雨預測。（圖／氣象署提供）

氣溫趨勢部分，張承傳說，明天白天溫度屬於舒適到溫暖的天氣型態，因此今明高溫類似可達26到28度；但明天晚上開始東北季風會增強，北部及東北部在下週二（25日）至下週五（28日）會再度轉涼，北台灣高溫僅21到22度、低溫則是16到17度，中南部高溫則落在26到28度，低溫有機會是16到17度，特別在中部地區下週三（26日）清晨低溫恐達14度。

至於，東部地區下週二（25日）至下週五（28日）的高溫會降至23到25度，而低溫會達17到18度；因此整體來看，溫度最低時間點預計在下週三（26日）清晨，而中部以北、東北部溫度會降到14至16度，其他地區則是17到18度。直到下週六（29日）東北季風減弱後，氣溫才會逐漸回升。

