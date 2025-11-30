把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度

今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。

今(1日)晨4時雷達回波合成圖顯示，中部以北有弱降水回波通過(左圖)，伴隨零星降雨(中圖)。最新(1日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」(右圖)顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來向西南、逼近越南，並有逐漸減弱的趨勢，「不確定性」(紅框)仍很大 。（圖／翻攝自 「洩天機教室」專欄 ）

氣象專家吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（1）日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為北部18至27度、中部17至29度、南部16至30度、東部16至29度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（2）日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五(4、5日)水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。最新模式模擬顯示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。

針對輕颱天琴最新動態，吳德榮表示，氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，「不確定性」仍很大。最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台亦無威脅。

延伸閱讀

Google地圖開放匿名功能 「自訂暱稱」放心留負評

12星座理財秘訣一次看！雙子廣結善緣 天蠍納財為先

12月首日就停水！「6縣市」民眾注意 最長達8小時