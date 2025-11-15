把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度

即時中心／廖予瑄報導

把握好天氣！中央氣象署今（15）日表示，由於明（16）日東北季風稍微減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；但是因水氣增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島也會出現零星降雨的機率，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，下週一（17日）受到東北季風增強影響，冷空氣南下，各地天氣轉涼。下週二、三（18日、19日）中部以北及宜花氣溫明顯偏涼，其他地區則是早晚偏涼。下週一（17日）北部及宜蘭地區的低溫在19到20度，中南部、花東地區及澎湖則是21到23度，金門20度，馬祖17度。

至於各地高溫，北部及宜蘭有23到24度，中南部及花東地區甚至可達27到30度，澎湖、金門24到25度，馬祖21度。下週二、三（18日、19日）中部以北及宜蘭低溫14到15度，南部、花東及澎湖16到18度，金門14度，馬祖12度；北部及宜蘭高溫則是17到19度，中南部及花東20至24度，澎湖19度，金門18度，馬祖14度。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





氣象署說明，下週一（17日）至下週二（18日）北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區將出現較持續、明顯的降雨，甚至有局部大雨發生的機率；中南部平地大致為多雲，但山區會出現零星短暫雨。雖然水氣會在下週三（19日）逐漸減少，但北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨機率。





未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

另外，東北季風將在下週四（20日）減弱，清晨各地天氣仍涼，白天氣溫稍回升；但是因為仍吹東北風，因此下週四、五（20日、21日）基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週六（22日）至24日，環境仍為東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區將有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

