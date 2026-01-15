把握好天氣！粉專示警：「這時」又一波冷空氣來襲

生活中心／張尚辰報導

「進擊の天氣小編」預測，下週二會再有一波冷空氣來襲。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（15）日受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，雖然氣溫回暖進第三天，不過早晚溫差大的天氣還會再持續5天，直到下週二（20日）會再有一波冷空氣來襲。

進擊の天氣小編在臉書發文指出，雖然這幾天氣溫回暖，但輻射冷卻效應依然相當明顯，以昨日清晨為例，清晨新竹關西地區僅4.9度的低溫，但中午卻上升至25度，日夜溫差高達20度，非常驚人。

進擊の天氣小編說，這樣溫差大的天氣，還會持續5天，直到下週二，才會有另一波冷空氣來襲。

最後，進擊の天氣小編提醒，今日清晨西半部務必注意「濃霧」，尤其「桃中彰雲嘉南」要特別注意，能見度較差。另外，平地起霧通常伴隨大氣擴散不佳，連帶「空氣品質轉差」，因此容易過敏的民眾，也應減少戶外劇烈運動。

