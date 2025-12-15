把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光

生活中心／陳慈鈴報導

氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。

吳聖宇分析，今日白天隨著大陸高壓中心出海、變性，冷氣團強度將持續減弱，加上白天各地普遍有陽光，因此預期白天各地高溫將逐漸回升，北部、東半部高溫回升到20到23度，中南部高溫則有24到26度，不過今晚到明天清晨還是要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區仍可能出現局部12度或以下低溫的情況，南部及花東空曠地區也可能有局部15度或以下低溫，日夜溫差明顯，早出晚歸的朋友要多留意。

吳聖宇表示，明天受到變性高壓迴流偏東風影響，白天各地天氣仍較穩定，要等到晚間迎風面的東半部地區才會逐漸有些局部短暫陣雨出現的機會。溫度持續回升，北部、東半部白天高溫23到26度，中南部高溫可以來到26到28度，會感覺比較溫暖起來。夜晚到週三清晨中北部、東北部空曠地區仍要注意局部12到14度低溫出現的機會，尤其是有輻射冷卻作用發生的地方，南部及花東空曠地區低溫則是在14到16度間，日夜溫差還是相當明顯。

吳聖宇說明，週三下一個短波槽自長江口、黃海一帶偏北東移，位置比較北邊，對台灣天氣的影響有限，但是短波槽後方新一波大陸冷高壓前緣又會在週三下半天起延伸到台灣附近，底層東北季風逐漸加強，雖然強度有限，但是迎風面地區的天氣仍會有所變化，桃園、大台北、宜花東、恆春半島一帶降雨機會提高，轉為有短暫陣雨天氣。預估影響到週四，桃園以北到東半部、恆春半島等地週四仍將持續有短暫陣雨機會，至於新竹以南地區基本上不太受到影響，週三、四這兩天仍將維持多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，週三溫度變化不大，北部、東半部白天高溫仍在23到26度間，中南部高溫持續可到26到28度，夜晚到週四清晨中北部空曠地區如果有輻射冷卻作用配合，仍可能有局部15度以下低溫出現的機會。週四北部、東北部白天高溫略降至20到22度，花東地區高溫仍在23到25度，中南部地區不受影響，高溫仍可達26到28度，夜晚到週五清晨中北部空曠地區配合輻射冷卻作用，局部地區低溫還是有機會降到15度以下，日夜溫差變化還是要特別注意。

吳聖宇說明，週五受到短波槽後相對高壓脊影響，加上底層大陸高壓往日本一帶東移，東北季風減弱轉為高壓迴流偏東風，迎風面的北部、東半部天氣好轉，恢復多雲或有陽光天氣，西半部維持晴到多雲。北部、東北部白天高溫回升到24到27度，花東地區高溫也可能來到25到27度，中南部地區高溫26到29度，各地都比較溫暖，夜晚到週六清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍可能降到15到17度左右，日夜溫差變化較大。

吳聖宇說，週六到週日中高層有短波槽自大陸華南逐漸東移，台灣附近受槽前不穩定環境影響，水氣有增多的趨勢，各地雲量增多並且有短暫陣雨機會，主要降雨的時間集中在週六白天起到週日清晨之前，週日清晨之後水氣逐漸向東離開，各地降雨逐漸減少，轉為多雲天氣，但是很快的在週日下午起東北季風逐漸增強，迎風面的北部、東半部又將逐漸有地形降雨出現的機會，天氣會變得比較不穩定，打算安排假期活動的朋友要特別注意。

吳聖宇分析，溫度方面則是持續較為溫暖，雖然各地有降雨的機會，不過因為一直到週日晚間之前都沒有明顯的冷空氣影響，因此週末溫度並不低，北部、東北部白天高溫仍可維持在22到25度之間，花東地區高溫24到26度，中南部地區則是週六降雨較多的時候高溫大約23到26度，到了週日降雨減少，高溫又會回升到26到28度。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫17到19度，空曠地區可能降到16到17度，南部及花東都市地區低溫18到20度，空曠地區低溫17到18度，日夜溫差的變化還是比較大，早出晚歸要多加留意。

吳聖宇提醒，週日晚間東北季風增強南下後，展望下週又將是冷空氣較為活躍的一段時間，12月下旬應該會有溫度相對較為偏冷的機會，不過冷空氣強度預報變動性大，後續變化仍有待觀察。

