把握好天氣！週五起迎風面有雨 這天起轉冷「挑戰寒流」

中央氣象署指出，今（15）日受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生，請注意保暖。氣象專家林得恩指出，根據美國（NCEP）數值模式最新模擬結果顯示，20日起，新的一波強冷空氣將再度南下，初步評估影響時間在20至23日；其中，最冷時段會落在21至22日清晨，最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

今日氣溫部分，氣象署預估白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，不過各地日夜溫差大，應適時調整衣物避免著涼；天氣方面，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

另外，位於菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓，其有發展成輕度颱風的趨勢，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

氣象署預估，16至18日（週五至日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，低溫西半部、宜蘭及金門12至17度，花東及澎湖17至18度，馬祖10至12度；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

而19日（下週一）東北季風將增強，20日（下週二）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷；21日（下週三）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，各地早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

氣象署表示，22至23日（下週四至五）持續受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲；24日（下週六）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為多雲到晴。

