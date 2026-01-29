把握好天氣！週六起冷空氣再南下 「這兩天」最冷逼近冷氣團等級

今日白天氣溫回升，不過週六又有冷空氣南下，天氣型態再轉為濕冷。資料照，李政龍攝



今日（1/29）清晨天氣受輻射冷卻作用影響，本島平地最低溫出現在新竹關西，僅7.5度，其他西半部地區、宜蘭也約12至15度。白天開始氣溫回升，南部高溫上看30度，不過週六（1/31）晚上下波冷空氣又將南下，北部、東半部轉雨濕冷，中南部則因位於鋒面尾巴，雲多偶有雨，預計等到下週三（2/4）冷空氣才會減弱。

氣象署指出，今日各地天氣多為多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，由於東北風偏強，苗栗至台中、嘉義、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

溫度方面，今日西半部及宜蘭低溫約12至15度，花東約16至17度，白天東北季風減弱、氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，約有10度落差，應留意天氣變化，適時調整衣物。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，11至19度；馬祖陰時多雲，11至15度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據今晨觀測資料顯示，東半部有鬆散雲層，降水回波大多在東半部海上，宜蘭及恆春半島有零星降雨，新竹以南因輻射冷卻加成，氣溫偏低，最低溫在新竹7.5度，苗栗也僅有8.6度，其他地區約10至13度。

吳德榮接著指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率；冷空氣減弱、氣溫回升，北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。明日（1/30）至週六上午各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫持續回升，北部舒適、中南部微熱，早晚氣溫偏低，新竹以南夜間輻射冷卻明顯，局部平地仍有10度左右低溫發生的機率。

一週溫度趨勢變化。氣象署提供

週六下午冷空氣南下，週日（2/1）至下週二（2/3）受冷空氣影響，北台灣偏冷，下週三（2/4）至週五（2/6）冷空氣減弱，白天溫暖舒適、早晚氣溫低。吳德榮提醒，下週三、四清晨台北測站有機會出現14度以下低溫，短暫觸及大陸冷氣團標準，雖然這兩波冷空氣都不強，但帶來冷、暖交替變化，應注意調整衣著。

一週降雨趨勢變化。氣象署提供

