把握好天氣！週末冷空氣報到 「北部轉濕冷」直到這天才回暖

把握今天好天氣，明天又要變天了！示意圖／攝影劉耀勻

今天（30日）吹東南風，中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些，越往南受影響會越小。不過明天（31日）下午就會有鋒面經過台灣，週末兩天（1月31日、2月1日）苗栗以北到大台北、宜蘭一帶會逐漸開始有短暫陣雨出現，一直要到下週二（2月3日）天氣才會好轉。

天氣風險公司歐宗學表示，今天降雨方面預估仍只有底層迎風面的花東地區可能有零星局部的降雨機會。明天下午到晚上鋒面會經過台灣上空，底層東北季風在鋒面通過後隨即增強，同時南支短波槽也將緊跟鋒面之後在週六晚間到週日清晨之間經過台灣附近或以北區域往東移動，因此明天週六這一天將會是天氣有比較明顯轉變的一天。

廣告 廣告

一週溫度預測。圖／中央氣象署

氣象專家林得恩表示，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下一波冷空氣最冷時間會落在週日至下週二（2月3日）清晨，而這波冷空氣強度會比上一波還強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；天氣型態會以先濕冷、後轉乾冷為主。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會也撰文指出，下週日至週二冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷；下週日、週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣才會好轉、各地降雨先後停歇。下週三至週五（2月4日至2月6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差大。

美國預測1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣。圖／觀氣象看天氣FB

臉書粉絲頁「觀氣象看天氣」指出，美國電腦預測模式在2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，這是相當誇張的預測，換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。粉專表示，雖然接下來負北極震盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流，「但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好」。

對此，鄭明典說明，「電腦模式常常這樣預告，我們暫時保留，提醒一下有冷空氣的可能性，但不過度強調。」而且還要同時看歐洲和美國模式才會比較準確，目前看來歐洲模式的溫度比較高，還不需要過度擔心。



回到原文

更多鏡報報導

繼哈佛前校長戀情...「美女經濟學家」再爆當二奶還生娃：假股東分紅、真滿月宴

看演唱會遇粉絲超賣力應援！返家竟「左耳失聰」 無奈考慮提告

毛孩家長注意！這9項產品檢驗不合格遭下架回收：含沙門氏菌、重金屬超標

已婚正妹老師不倫12歲學生！「懷孕生子」DNA鑑定曝光震驚校方...本人全說了