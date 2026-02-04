把握好天氣！週末恐迎「首波寒流」 最冷時段曝光

生活中心／李紹宏報導

氣象粉專天氣風險提醒，受高壓迴流影響，全台在週五（6日）前維持晴時多雲的好天氣，但週五晚間起將有鋒面通過，隨後有強冷空氣南下。氣象專家提醒，這波冷空氣強度不排除達寒流等級，屆時全台氣溫將顯著下降，預估最冷時段落在週六至下週一清晨，民眾需提前做好防寒準備。

本週五（6日）晚間將有鋒面通過台灣，緊接著週末有強冷空氣南下。（示意圖／資料照）

天氣風險指出，今（4）日起至週五受高壓迴流影響，全台天氣穩定、水氣偏少，多為晴時多雲。北部、東部白天高溫約22-25度，中南部可達25-30度。需注意夜間及清晨輻射冷卻影響，西半部低溫約15-20度，早出晚歸建議採洋蔥式穿法，並留意東部局部降雨或西部晨霧對交通視線的影響。

不過，天氣型態將在週五晚間迎來劇烈轉折，將有鋒面通過，週末更有強冷空氣南下，北部與東部轉為陰雨天並開始降溫；中南部則以雲量增加及山區局部雨為主。這波冷空氣實力堅強，預期將顯著改變全台氣溫，由舒適偏暖轉為濕冷環境。

天氣風險研判，本波冷空氣最冷時段落在週六夜間至下週一清晨。北部及東北部平地低溫約11–13度，中南部約12–14度。受輻射冷卻加乘影響，沿海與近山平地可能出現10度以下低溫。由於強度直逼寒流，3000公尺以上高山若水氣配合，有機會出現雪或霰。

另外，關於熱帶系統動態，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，昨晚於菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續雖有機會增強為今年第2號颱風「西望洋（Penha）」，但路徑預測將朝向菲律賓移動，登陸後隨即減弱，對臺灣天氣並無直接影響。

