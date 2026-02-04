把握好天氣！週末恐迎「首波寒流」 最冷時段曝光
生活中心／李紹宏報導
氣象粉專天氣風險提醒，受高壓迴流影響，全台在週五（6日）前維持晴時多雲的好天氣，但週五晚間起將有鋒面通過，隨後有強冷空氣南下。氣象專家提醒，這波冷空氣強度不排除達寒流等級，屆時全台氣溫將顯著下降，預估最冷時段落在週六至下週一清晨，民眾需提前做好防寒準備。
天氣風險指出，今（4）日起至週五受高壓迴流影響，全台天氣穩定、水氣偏少，多為晴時多雲。北部、東部白天高溫約22-25度，中南部可達25-30度。需注意夜間及清晨輻射冷卻影響，西半部低溫約15-20度，早出晚歸建議採洋蔥式穿法，並留意東部局部降雨或西部晨霧對交通視線的影響。
不過，天氣型態將在週五晚間迎來劇烈轉折，將有鋒面通過，週末更有強冷空氣南下，北部與東部轉為陰雨天並開始降溫；中南部則以雲量增加及山區局部雨為主。這波冷空氣實力堅強，預期將顯著改變全台氣溫，由舒適偏暖轉為濕冷環境。
天氣風險研判，本波冷空氣最冷時段落在週六夜間至下週一清晨。北部及東北部平地低溫約11–13度，中南部約12–14度。受輻射冷卻加乘影響，沿海與近山平地可能出現10度以下低溫。由於強度直逼寒流，3000公尺以上高山若水氣配合，有機會出現雪或霰。
另外，關於熱帶系統動態，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，昨晚於菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續雖有機會增強為今年第2號颱風「西望洋（Penha）」，但路徑預測將朝向菲律賓移動，登陸後隨即減弱，對臺灣天氣並無直接影響。
更多三立新聞網報導
立春後赤馬紅羊劫！專家曝「戴1飾品」能防小人 這33行業吉星加持旺
陸醫院直播「女患者私密處遭曝光」！網炸鍋轟離譜 院方回應了
冬天有蚊子煩炸 她震撼秀「殺蚊筆記本」：給點教訓！4萬網讚爆
男「吊在窗上慘亡」 兇手竟是妻子一家人！警方揭謀殺偽裝真相
其他人也在看
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以 […]
今明最冷！北部東部濕冷到週一 週末恐再探12°C
【記者黃泓哲／台北報導】大陸冷氣團持續影響，今（2）日全台明顯偏冷，新竹湖口清晨測得最低溫僅12.1°C，成為台灣本島最冷地區。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天水氣配合冷空氣，北部、東半部整天偏濕冷，白天高溫多在16至19°C之間，外出仍有明顯寒意，提醒民眾留意保暖。
今起3天好天氣！週六迎入冬第2波寒流 「低溫恐探6℃」強冷倒數72小時
今、明（4日、5日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；氣象署透露，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。氣象專家也提醒，今起3天全台預計將大幅回暖，是年前曬衣晾被好時機，預估在週五（2/6）晚起至下週二（2/10）會有一波強烈冷空氣襲台，低溫恐下探10度，有望成為入冬第2波寒流，示警民眾「強冷，倒數72小時」。
明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫
今（2）日清晨玉山氣象站下雪了，又化身一片銀白世界，今天北部、東北部和東部天氣偏冷，各地早晚也冷。不過從明天開始氣溫就會逐步回升，一直到禮拜五都會是穩定的天氣，要特別留意的是星期六又有強烈大陸冷氣團報到，氣象專家預估，屆時北台灣的平地最低溫有可能下探8℃。
明起連4天回暖轉乾！週末恐迎強冷氣團探11度 北東下週再降溫
氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，週二白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少，各地天氣漸轉好。除東北角至東部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴。氣溫部分，大臺北與東部因雲量仍多，溫度回升有限，高溫約21至22度、低溫約14度左右；中南部高溫約24～26度、低溫約...
天氣》東半部局部短暫雨！周五入夜冰雨冷吱吱 一路凍到下周
由於大陸冷氣團影響，明（3）日宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。氣象署表示，周五晚至下周一白天（6日至9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
冷氣團明減弱！這3天回溫放晴 週五晚轉陰雨「低溫探12度」
【緯來新聞網】再冷1天！今（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭
把握好天氣！強冷氣團、鋒面週末夾擊 只剩9度濕又冷
本週迎接穩定好天氣，同時要留意日夜溫差大，而在本週末有強烈大陸冷氣團和鋒面夾擊，預計最冷時段落在8日至9日清晨，最低溫下探9度，4地山區還有降雪機會。
冷氣團減弱！今氣溫回升 「這些地區」雨彈來襲
氣象署說，今（3）日晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中部以北山區亦有零星短暫雨。
名間焚化爐爭議 民眾下跪求停建 農業部長：不會輕易讓優良農地做變更
南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，名間鄉新民村為選址之一，當地民眾強烈反對。農業部長陳駿季今天接受媒體聯訪表示，農業部會把關，不會輕易讓優良農地做變更。
週末冷空氣轉強 達「寒流」機率提升！專家：可跌破6℃
【高沛生／綜合報導】近期大陸冷氣團雖逐步減弱，但周末將有「很強」冷空氣南下，歐洲模式最新模擬顯示，下波冷氣團達到寒流等級的機率提高，本島平地最低氣溫不排除降至6°C以下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，這波冷空氣影響時間長、範圍廣，週五鋒面通過後天氣轉變明顯，週六起中部以北濕冷有雨，後續雖短暫回穩，仍有另一波冷空氣接續影響。
白天回溫、日夜溫差大 週末冷氣團恐達「寒流」等級
受偏東風影響，今（4）日整體水氣…
大陸冷氣團持續發威 週末恐迎「強烈冷空氣」低溫探8度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(2)日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至18度，中部13至23度，南部14至25度，東部13至24度。吳德榮指出，明(3)日仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五(4至6日)「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，週五(6日)晚起鋒面抵達，北臺轉雨降溫。週六(7日)中部以北濕冷有雨、下週日至週二(8至10日)各地轉晴冷。週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」(臺北測站≦12度)的機率為最高，本島將出現8度左右
老屋設計Before & After｜以洄游為名重塑45年老屋 打造與自然為伍的靜謐山居生活
基隆除了廟口夜市、漁市港景與湛藍海景，也擁有自然、無污染的野溪山林，行經國立海洋科技博物館容軒園區綠色隧道旁，有一棟歷經 45 年風雨的獨棟公寓。這座老屋因長期閒置而荒廢不堪——前院鐵皮屋頂鏽蝕、樓梯踏階破損，車位深度不足；後院雜草叢生、落葉淹積、排水不良，潮濕與白蟻問題更讓屋內生活幾近無法承受。大門設計失衡，開門見灶、前門對後門的格局，甚至引發風水疑慮；火車站的噪音也讓居住品質大打折扣。宇肯設計總監蘇子期選擇尊重老屋原有結構，透過空間重整而非拆除重來，展現對土地與資源的珍惜，也在引景入室下，讓自然成為這個家的美好日常。
天氣回暖！明起中南部高溫上看30度 週末恐有強烈大陸冷氣團來襲
本週好天氣！中央氣象署表示，今(3)日白天起大陸冷氣團減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，氣溫稍回升。而從明(4)日起至週五氣溫回升，中南部高溫有望來到21至29度，北部、東半部及澎湖19至24度，金門1...
天氣過山車！今探12度明轉晴 這天起「鋒面+冷氣團」夾殺 醫示警：降1度心梗增2%
受大陸冷氣團影響，今日北台灣氣溫下降，平地最低溫下探12度，明日起短暫回溫轉晴。但氣象署提醒，6日起受鋒面與新冷氣團影響，全台將再度轉濕冷，日夜溫差大，部分縣市低於10度。醫師也警告「溫差比低溫更致命！降溫1度心梗風險增2%」。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...