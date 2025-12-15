把握好天氣！鄭明典曬「1圖」示警：南支槽要來了

生活中心／張尚辰報導

近日受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫驟降許多。前中央氣象局長鄭明典表示，18日前後預估會有一支明顯的南支槽接近台灣，而南支槽對台灣來說，是「春雨」預報上很重視的天氣現象。

鄭明典今（15）日在臉書PO出一張圖介紹南支槽的天氣型態，指出西風帶隨著季節南北移動，秋季開始往南，冬季之後，西風帶會受到青藏高原的阻擋而一分為二，一股在高原北方，另一股則會出現在高原南方。

鄭明典說明，這張圖是500百帕的風場，從圖中可以看出，高原的位置是弱風區，南北各有一支風速相對集中的西風帶，而西風帶上的逆時針旋轉彎曲處就是槽線，若不特別說明，西風槽或中緯度槽線指的都是「北方槽線」，南方槽線則會特別點名「南支槽」。

鄭明典接著說，南支槽通常會為台灣帶來雨量，溫度的影響較不明顯，是春雨預報上很重視的天氣現象，18日左右預期會有一支明顯的南支槽接近台灣，雖然不是春季，仍然值得觀察，「北部朋友可能要珍惜今、明兩天相對穩定的天氣」。

