把握好天氣！鳳凰升級為中颱 直撲「登陸路徑.時程」曝光

「鳳凰」颱風已於今（8）天清晨增強為中度颱風，預估最快下週一（10日）發布海警，下週二（11日）陸警，週三（12）夜晚可能直接登陸台灣西南部陸地，雖然目前仍有不確定性，須持續觀察，但提醒週末提前準備防颱措施。

今日的天氣同樣較為穩定，各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。

西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲21至23度。



風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。

颱風訊息方面，氣象署說明，「鳳凰」於今日清晨２時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強。

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／翻攝自中央氣象署

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」7日晚間PO指出，氣象署預測路徑顯示，週三（12日）夜晚鳳凰將登陸西南部陸地，但確切登陸點仍須視颱風週一（10日）、二（11日）之間轉向的情況而定，尚有變數持續觀察！

強度上，登陸菲律賓前將達最顛峰狀態強烈颱風，穿越菲國時會減弱，進入南海後有機會重整短暫增強，但隨著逐漸北上靠近台灣過程中，因發展環境劣化，強度會再度減弱下來。

粉專說明，就現階段資料來說，侵襲台灣的機率非常高，至於侵襲台灣的強度，就看他減弱的速度而定，減弱的快輕颱登台，減弱的慢，接近中颱登台。無論在何地都要做好防颱措施。

󠀠空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

