把握好天氣！鳳凰強度將破門檻 專家估：最快下周一發海警

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

颱風「鳳凰」持續增強中。根據氣象專家歐宗學觀察，鳳凰於昨（6）日凌晨2時生成，短短一天內快速發展，截至今（7）日凌晨2時，中心位置已來到北緯10.9度、東經138.9度，以每小時24公里速度往西北西移動。氣象專家歐宗學表示，鳳凰颱風目前已達輕颱上限等級，預估今日便會升級為中颱，並持續增強。歐宗學預估，最快下周一便會發布部分地區的海上颱風警報。

鳳凰颱風目前已達輕颱上限等級，預估今日便會升級為中颱，並持續增強。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學今日在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日各地天氣普通晴到多雲，僅東半部及山區有零星降雨影響；他也提醒，鳳凰颱風經過1日的發展，目前已達輕颱上限等級，預估今日就會跨入中颱門檻，路徑將持續西行，並在下周一通過菲律賓呂宋島後逐漸北轉，直接侵台的機率極高。

廣告 廣告

歐宗學續指，下周一的路徑在通過呂宋島後，會間接加強東北季風，導致北部、東半部至恆春半島天氣轉陰有雨，而中南部晚間也恐因外圍環流影響，有局部短暫陣雨情形。歐宗學示警，此時周邊海域和沿海地區恐有非常大的風浪出現，可能已發布部分地區的海上颱風警報。

歐宗學提醒，下周二到周三（11日、12日）將是颱風侵台的關鍵時刻，由於路徑不確定性，因此難以評估各地風雨影響程度和時間；不過下周四應會明顯減弱淺持續遠離，各地風雨將逐漸趨緩。

更多FTNN新聞網報導

鳳凰颱風可能直撲台灣！週三、週四恐「穿越台灣上空」 影響恐不小

楊柳颱風路徑修正！恐轉中颱 氣象專家爆：風雨集中在這一天

楊柳直直撞！暴風侵襲率飆上88% 全台變天週三風強雨大、這2區慎防局部豪雨

