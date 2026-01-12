把握好天氣！「2026年1號颱風醞釀中」 賈新興曝：這時開始變天

生活中心／張尚辰報導

今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升。氣象專家賈新興表示，18日前各地天氣晴朗穩定，不過19日起，將受到東北季風影響，部分地區轉陰雨天氣、氣溫下降，另外，14日至15日，菲律賓東方近海還有熱帶系統發展的機率。

賈新興今日在YouTube頻道發布影片指出，13日至15日各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲；16日午後，桃園以北山區及宜花東有零星短暫雨；17日午後，桃園以北山區、基宜花及台東山區有零星短暫雨。

18日前，全台天氣晴朗穩定，日夜溫差大。18日清晨，東北角及宜花有零星短暫雨，午後宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；19日至21日，受東北季風增強影響，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹及花東亦有零星短暫雨。

值得注意的是，賈新興還說，14日至15日，菲律賓東方近海附近，有熱帶系統發展的機率。

