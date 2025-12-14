把握宣傳廣告最後一天 綠營彰縣長4選將拚曝光

彰化縣 / 綜合報導

2026彰化縣長選戰，民進黨就有4人表態爭取，分別是2位現任立委黃秀芳和陳素月，以及2位前後任的彰化市長，黨內決定電話民調，並且在明(15)日到18日進行，今(14)日是宣傳廣告的最後一天，四位擬參選人把握時間出奇招造勢，其中彰化市長林世賢出動酷炫的機器人和無人機，讓選舉現場充滿科技感，立委黃秀芳舉辦封街彩繪活動，搶攻親子票，陳素月則出動上百輛車隊，固守大本營員林市，曾經禮讓2次的前市長邱建富，則在造勢晚會強調「這次不再讓」，展現堅持到底的決心。

機器人手裡拿著競選旗幟，跟著彰化市長林世賢，一步一步大進場，工作人員說：「翻轉彰化，挺賢與能。」今日下午，這個造型酷炫的機器人，陪同打算競選縣長的林世賢一起造勢。

彰化市長林世賢說：「非常難能可貴，我們神秘嘉賓。」第一次看到機器人也來造勢，民眾感到相當好奇，不斷拿起手機拍照留念，爭取曝光除了出動機器人，也有無人機的體驗遊戲，讓造勢會場充滿科技感。

工作人員說：「來，防守防守。」民進黨2位現任的彰化縣女立委，也要爭取縣長提名，黃秀芳牽線企業團體，捐贈健身設備幫助老人復健，還舉辦封街活動，讓親子在馬路上塗鴉。

立委(民)黃秀芳說：「我未來會讓我們的長者，不論是在社會福利方面，或者是在醫療方面，都能夠得到一個好的照顧。」黃秀芳搶親子票，陳素月選擇固守南彰化員林大本營，車隊造勢集結超過100輛車，還貼上醒目的專屬車貼提高陳素月的能見度。

立委(民)陳素月說：「未來素月一定一本初心，不為私利，一定會全心全意，為我們的地方來打拼。」掃街拜廟陳素月也媒合地方團體，捐錢捐物資關懷弱勢，之前縣長初選禮讓2次的前市長邱建富，舉辦造勢晚會，跟著婆婆媽媽在寒風中一起熱舞。

彰化縣長擬參選人邱建富說：「我準備縣長的選舉，已經準備15年，每一個地方的需求，我都非常清楚。」邱建富強調這次不會再讓了，會堅持選到底，4名擬參選人，都想爭取提名選彰化縣長，誰也不讓誰，因此黨內決定明日開始電話民調，今日是最後一天宣傳廣告，4個人都各出奇招，吸引選民注意要爭取支持。

