把握寒流！軍消合體寒地特訓 武嶺攀近90度山壁

記者許宇捷、范誠庭、沈明志 / 南投報導

寒流來襲，全台有感，不少民眾趁著週末上高山等雪，但有群人是要進行「雪地、寒地、特訓」，這是消防署首度與軍方聯合特訓，確保救難人員能有效對抗 「濕冷」跟「路面結冰」問題，有能力迅速救援。

軍消寒訓，武嶺攀近90度山壁。

訓練教官：「累嗎，（真的不行了），想辦法從這邊爬上來就好。」

受訓人員綁緊安全繩、頭盔以及禦寒裝備穿好戴妥，肩上揹著另一名人員，舉步維艱上攀近90度垂直的山壁。

訓練教官：「要先確保確保。」

腳底下就是深谷，每一步都需要集中精神。

訓練教官：「你把身上解開因為它繩子要...。」

合歡山不僅是遊客追雪熱區，這次採訪更直擊，搜救人員首度向軍方借用武嶺寒地特訓中心，挑戰體能極限，冰爪、冰斧、雪鞋，以及防風防水衣物等缺一不可，冒著強風懸吊在山壁相當驚險，懼高症的人慎入因為你可能會尖叫。

合歡山8日早上氣溫降到0度，體感溫度剩下負數，把握這波寒流到合歡山上，展開體能極限的魔鬼訓練。

山域訓練教官Rita。

山域訓練教官Rita：「訓練重點其實就在於，強化寒地的生存，所以呢我們的隊員，必須要掌握低溫下能夠自保，還有裝備的操作，確保搜救能量會不中斷 。」

強化寒地生存。

精進冰滑救援。

這次受訓包含3大重點，強化搜救人員寒地生存與自保，增強在結冰岩石與濕滑的地方移動救援，以及實地訓練,建立寒地搜救系統。訓練教官也說，高山最致命的不是雪地，而是濕冷加上路面結冰容易失溫、滑落跟迷路受困。所以這次的訓練，不只有增強技術同時也是磨練心性。

整合救災資源。

