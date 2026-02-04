把握年前曬衣晾被好時機！氣象專家：2/6起恐迎寒流

氣象專家林得恩提醒，下一個天氣轉變點預估在2/6晚起至2/10期間，前後分別受鋒面接近並通過，及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為寒流，中部以北、東北部、東部前期將會轉為濕冷天氣。

地面封場+海平面氣壓場預測圖。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五（2/6）白天。高溫預測，台灣北部、東半部及澎湖地區攝氏20至25度，中南部地區高溫在攝氏21至29度之間，金門地區也回升至攝氏17至19度，馬祖地區攝氏14至16度；要注意的是，中南部日夜溫差增大，留意氣溫變化趨勢。

林得恩說明，降雨部份由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。下一個天氣轉變點，預估在週五（2/6）晚起至下週二（2/10）期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流的機會；台灣中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。

