把握年底「4星座」正、偏財運爆棚！意想不到財富進帳…收入倍增

生活中心／陳弘逸報導

2025年將進入尾聲，星座專欄點名4生肖將有望幸運獲得財神爺眷顧。（示意圖／PIXABAY）

2025年將進入尾聲，《搜狐網》點名4生肖將有望幸運獲得財神爺眷顧！年底前偏財運非常旺盛，其中射手座年底前異地財不錯，跨境生意、外貿訂單或在外地投資房產，都有不錯回報。

○金牛座

金牛座年底前將靠著職場上的亮眼表現，獲得豐厚的獎金；另外，金牛座年底前副業收入倍增，兼職、代購等之前不起眼的小生意，年底訂單爆滿，需要注意的是容易因為太保守而錯失良機，此時應該適度大膽，該出手時就出手，否則以錢生錢的機會將稍縱即逝。

○天蠍座

天蠍座深謀遠慮，善於發現隱藏的財富機會，年底前可能會靠著投資、小眾的創業項目或別人看不上的生意，使其賺進意想不到的錢財；另外，天蠍座年底前可能中獎、收到饋贈或追回多年前的欠款，不過錢財來得太快容易引人眼紅，務必低調行事，財不外露。

○射手座

射手座年底前的偏財運旺盛，最大的財富來源是貴人，可能是老同學介紹的投資機會，也可能是長輩贈與，或是長官提攜，安排到新的崗位上，獎金也因此拿到手軟；另外，射手座年底前異地財運更旺，跨境生意、外貿訂單或是在外地投資房產，都有不錯回報，不過千萬別因此而大手大腳揮霍，存下來的才是真金白銀。

○水瓶座

水瓶座思維獨特，總能發現別人看不到的賺錢門路，年底前各種意外之財將接踵而來，可能是多年前的小投資，公司突然上市或被收購，股價暴漲，也可能是玩遊戲、搞收藏的小愛好，突然變現價值不菲；另外，水瓶座年底前可能會有遺產繼承、保險理賠、賠償款到帳等意外收入，但別被突如其來的財富沖昏頭，合理規劃投資，才能使財富持續增長。

