把握搶救時間「嗅出生命」2搜救犬通過認證

基隆市消防局特種搜救隊，編制兩隻搜救犬，歷經一年半的訓練，正式取得國際認證資格，未來可以在災害發生時協助人員進行搜救任務，實際演練在倒塌的房屋尋找待救者，牠們也能在最短時間發現異狀發出訊號，把握黃金搶救時間。

在實際模擬的房屋倒塌受困情境中，兩隻黑色搜救犬乖乖待在消防員旁邊，準備執行搜救任務。消防員詢問是否有聽到呼救聲，同事回應只聽到裡面有聲音。隨後，搜救犬被派出上場尋找待救者。牠們沿路仔細搜索，不放過任何一個小角落。憑藉靈敏的嗅覺，搜救犬能在短時間內察覺異狀，並向領犬員發出明確訊號。當犬隻發現可疑情況時，領犬員立即確認：「有反應，犬隻有反應！」任務順利完成後，搜救犬獲得了應有的鼓勵。

基隆市消防局災害搶救科長蘇元鏞表示，這兩隻黑色拉布拉多犬是兄妹，一隻名為Clint（克林特），另一隻是Candice（肯蒂絲）。牠們已經在10月份通過了IRO國際認證的A級中級搜救隊資格。蘇元鏞強調，牠們考取的是瓦礫搜索的證照。這兩隻搜救犬歷經一年半的嚴格訓練，正式取得國際認證資格，未來可以在災害發生時協助人員進行搜救任務。

基隆市消防局特種搜救隊領犬員小隊長羅竹君解釋，搜救犬的訓練與特種搜救隊的NAP訓練相結合，犬隻加入搜索行動可以幫助搜救隊快速尋找待救者。搜救犬肩負著重要任務，需要在倒塌建築、山區或瓦礫堆中搜尋受困人員。領犬員與犬隻形成緊密的搭檔關係，這些搜救犬是最敏銳的夥伴，能在災害現場發揮最大效能。

目前，搜救犬持續在南部進行訓練，不僅為了強化搜救能力，也要培養與領犬員之間的默契。這種專業訓練確保了搜救犬能在真實災難情況下發揮最大作用，成為搶救生命的重要力量。

