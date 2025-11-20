把握收成季！紅燒虱目魚皮捲軟嫩Q彈超美味

秋季正是虱目魚的收成季，漁業署指出，油潤豐厚的去刺魚肚可能是大家最常見的也最愛的產品，但其實虱目魚作為優秀的「全魚利用典範」，不只有去刺魚肚的產品，其他像是魚柳、魚皮、魚嶺也都有各自獨有的風味。漁業署日前特別在臉書公開「紅燒虱目魚皮捲」食譜，帶大家用軟嫩Q彈的虱目魚皮做成超級台式的紅燒口味，擄獲大小朋友的胃。

漁業署表示，紅燒虱目魚皮捲所需食材包含虱目魚皮300g、老薑30g、蒜頭30g、辣椒1根、九層塔30g；調味料則需要醬油50cc、糖30g、米酒30cc。

漁業署進一步說明作法，首先，將魚皮清洗乾淨，魚皮內面朝上，撒上少許太白粉，捲起備用；起油鍋，加熱至160度，放入魚皮煎至兩面金黃；接著放入香辛料爆香，再加入調味料及100cc的水，轉中火悶燒15分鐘；最後，起鍋前大火收汁，放入九層塔，蓋上鍋蓋悶30秒起鍋，就能享用美味的紅燒虱目魚皮捲了。

